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03 июля 2025, 03:55

В Одесской области мужчина убил знакомого из-за разных взглядов на воспитание детей

03 июля 2025, 03:55
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фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали жителя Белгород-Днестровского района, убившего своего знакомого из-за разногласий во взглядах на воспитание детей. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Убийство произошло на днях в одном из сел Сергеевской территориальной громады.

По материалам дела, вечером к 57-летнему местному жительнице пришел 41-летний односельчанин. При совместном употреблении спиртных напитков между мужчинами возник спор по поводу воспитания и обеспечения детей. Хозяин взял со стола кухонный нож и ударил им гостя в грудь. После убийства злоумышленник вызвал экстренные службы.

"Жалуясь на алкоголь, он признался в содеянном", — говорится в сообщении.

Тело жертвы было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина убил двух женщин.

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