В Одесі чоловік нещадно побив 67-річного батька
Одеські поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який нещадно побив батька-пенсіонера
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Про госпіталізацію 67-річного чоловіка із тяжкими травмами поліцейським наприкінці минулого тижня повідомили лікарі.
Прибувши до медзакладу правоохоронці встановили, що травми потерпілому спричинив 38-річний син за місцем мешкання в Київському районі міста. Останній почав сперечатися з матір’ю, а коли батько заступився за неї та повідомив, що викличе поліцію, син побив його ногами та руками по голові.
Поліцейські затримали 38-річного правопорушника в процесуальному порядку за місцем мешкання. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
