В Одесі чоловік нещадно побив 67-річного батька

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про госпіталізацію 67-річного чоловіка із тяжкими травмами поліцейським наприкінці минулого тижня повідомили лікарі.

Прибувши до медзакладу правоохоронці встановили, що травми потерпілому спричинив 38-річний син за місцем мешкання в Київському районі міста. Останній почав сперечатися з матір’ю, а коли батько заступився за неї та повідомив, що викличе поліцію, син побив його ногами та руками по голові.

Поліцейські затримали 38-річного правопорушника в процесуальному порядку за місцем мешкання. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

