19 ноября 2025, 22:45

Не понравилась футболка: в Одесской области судили полицейского, избившего подростка

19 ноября 2025, 22:45
Фото: Нацполиция
В Одесской области судили полицейского, избившего подростка. Причиной стало то, что у несовершеннолетнего была футболка Nirvana, что не понравилось правоохранителю

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом 2024 года. Тогда капрал спецподразделения "Лют" в нетрезвом состоянии заметил, что мимо его дома проходят четыре парня. У одного из подростков была футболка с символикой рок-группы Nirvana. Поэтому правоохранитель начал с ним спорить.

Впоследствии мужчина зашел домой, переоделся в форму с шевронами, после чего направился вслед за несовершеннолетними. Он несколько раз ударил парня, с которым спорил, кулаком в лицо. У подростка были синяки у носа и под глазом.

Правоохранитель заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд назначил ему наказание: четыре года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, что связано с выполнением функций воспитания несовершеннолетних в год. При этом он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

Также правоохранитель в течение 20 месяцев ежемесячно будет платить потерпевшему по четыре тысячи гривен в качестве компенсации за лечение.

Напомним, ранее 15-летнего подростка жестоко избили в квартире одного из знакомых. Парня побили лопатой, ногами и руками.

Избиение полиция Одесская область
