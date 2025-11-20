13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 11:59

В Одесской области будут судить браконьера, который нанес государству более 8 млн грн ущерба

20 ноября 2025, 11:59
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Правоохранители разоблачили жителя Белгород-Днестровского района в браконьерстве на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители обнаружили у озера Алибей 61-летнего мужчину, совершившего отлов рыбы запрещенным орудием лова. У гражданина не было разрешительных документов на осуществление рыбного промысла.

У рыбака изъяли две лесные сетки длиной 100 метров, забродный костюм и 368 единиц рыбы, среди которой – кефаль, камбала глосса и ставрида.

По предварительным подсчетам экологов, ущерб, нанесенный мужчиной государству, превышает 8 миллионов гривен.

За совершенное жителю Одесщины грозит штраф или ограничение свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай. По предварительным подсчетам, нанесенный рыболовом государству ущерб составляет более миллиона гривен.

Одесская область браконьеры рыба полиция фото
