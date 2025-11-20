В Одесской области будут судить браконьера, который нанес государству более 8 млн грн ущерба

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Правоохранители разоблачили жителя Белгород-Днестровского района в браконьерстве на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители обнаружили у озера Алибей 61-летнего мужчину, совершившего отлов рыбы запрещенным орудием лова. У гражданина не было разрешительных документов на осуществление рыбного промысла.

У рыбака изъяли две лесные сетки длиной 100 метров, забродный костюм и 368 единиц рыбы, среди которой – кефаль, камбала глосса и ставрида.

По предварительным подсчетам экологов, ущерб, нанесенный мужчиной государству, превышает 8 миллионов гривен.

За совершенное жителю Одесщины грозит штраф или ограничение свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай. По предварительным подсчетам, нанесенный рыболовом государству ущерб составляет более миллиона гривен.