В Киеве 15-летнего парня избили лопатой - видео

В Подольском районе Киева 15-летнего подростка жестоко избили в квартире одного из знакомых

Об этом сообщили в местной полиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, парень пришел в квартиру по приглашению друга, где на него набросилась группа из 10 человек. Жертв побили лопатой, ногами и руками.

В результате нападения подросток получил переломы рук, многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Следователи возбудили уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

