В Киеве 15-летнего парня избили лопатой - видео
В Подольском районе Киева 15-летнего подростка жестоко избили в квартире одного из знакомых
Об этом сообщили в местной полиции, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, парень пришел в квартиру по приглашению друга, где на него набросилась группа из 10 человек. Жертв побили лопатой, ногами и руками.
В результате нападения подросток получил переломы рук, многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.
Следователи возбудили уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений.
