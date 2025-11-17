Во Львовской области задержали мужчину, который напал на человека с ножом

Фото: Нацполиция

Во Львовской области недавно мужчина во время драки ударил ножом знакомого. Теперь стражи порядка его задержали

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 12 ноября, когда между двумя местными жителями произошла ссора. Впоследствии младший из участников нанес старшему удар ножом в участок живота, после чего скрылся с места происшествия. У потерпевшего диагностировали у пострадавшего, в том числе проникающее ранение передней брюшной стенки.

Правоохранители смогли найти место нахождения злоумышленника. Теперь его задержали и сообщили о подозрении. Ему может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения", - сообщили в полиции.

