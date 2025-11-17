Россияне массированно атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру Одесщины: повреждены несколько судов
Ночью 17 ноября российская армия снова массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
"Взрывы прозвучали в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов", – говорится в сообщении.
В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах, их потушили спасатели.
К сожалению, один человек пострадал.
Продолжаются восстановительные работы.
Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи на Харьковщине, попадание зафиксировано рядом с жилыми домами. Погибли три человека, есть пострадавшие.