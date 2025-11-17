В Винницкой области произошли два пожара в зерносушилках

Фото: ГСЧС

Утром 17 ноября в Винницкой области спасатели ликвидировали два пожара в зерносушилках

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В селе Лищенцы Погребищенской громады загорелось в выгруженной шахте на площади 2 кв.м. Возгорание возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего оборудования.

В селе Ксаверовка Якушинецкой громады горело на 20 кв.м. Спасателям удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения на большую площадь и уберечь от уничтожения около 80 тонн семян кукурузы. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 10 ноября в селе Пултовцы Винницкого района произошел пожар в зерносушилке. На момент возгорания внутри хранились около 30 тонн зерна.