В Винницкой области произошли два пожара в зерносушилках

В Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках
Утром 17 ноября в Винницкой области спасатели ликвидировали два пожара в зерносушилках
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В селе Лищенцы Погребищенской громады загорелось в выгруженной шахте на площади 2 кв.м. Возгорание возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего оборудования.
В селе Ксаверовка Якушинецкой громады горело на 20 кв.м. Спасателям удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения на большую площадь и уберечь от уничтожения около 80 тонн семян кукурузы. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, 10 ноября в селе Пултовцы Винницкого района произошел пожар в зерносушилке. На момент возгорания внутри хранились около 30 тонн зерна.
11 ноября 2025
