16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 14:14

У порту Ізмаїл після атаки загорілося обладнання на турецькому судні

17 листопада 2025, 14:14
Ілюстративне фото: Одеська ОВА
Після нічної атаки на порт Ізмаїл сталося загоряння обладнання для перекачування газу на борту цивільного судна під прапором Туреччини

Про це повідомило ДП "Адміністрація морських портів України", передає RegioNews.

На місці події створено оперативний штаб під керівництвом начальника Ізмаїльської районної адміністрації.

До роботи залучені підрозділи ДСНС, у тому числі команди з роботизованими комплексами, а також допоміжні служби.

За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російська армія знову масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден.

