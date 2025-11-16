Ночная атака на Одесщину: дроны РФ повредили солнечную электростанцию

Фото: Одесская ОВА

Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на юге Одесщины

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, ночью 16 ноября оккупанты снова атаковали регион ударными беспилотниками.

Несмотря на активную работу сил ПВО, обломками и взрывными волнами были повреждены энергетические объекты, в том числе солнечная электростанция.

Возникшие после ударов пожары оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Погибших или пострадавших нет.

В районе, который получил повреждения, обустроены пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура и объекты жизнеобеспечения переведены в резервные источники питания, чтобы обеспечить жильцов необходимыми услугами.

