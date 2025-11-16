13:51  16 ноября
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
13:13  16 ноября
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
09:39  16 ноября
В Хмельницком нашли львицу-беглянку: полиция открыла дело
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2025, 08:51

Ночная атака на Одесщину: дроны РФ повредили солнечную электростанцию

16 ноября 2025, 08:51
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская ОВА
Читайте також
українською мовою

Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на юге Одесщины

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, ночью 16 ноября оккупанты снова атаковали регион ударными беспилотниками.

Несмотря на активную работу сил ПВО, обломками и взрывными волнами были повреждены энергетические объекты, в том числе солнечная электростанция.

Возникшие после ударов пожары оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Погибших или пострадавших нет.

В районе, который получил повреждения, обустроены пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура и объекты жизнеобеспечения переведены в резервные источники питания, чтобы обеспечить жильцов необходимыми услугами.

Напомним, российские войска ударили по составу одного из двух крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны – компании "Оптима-Фарм" – в Днепре. По предварительным данным, состав полностью уничтожен, но среди работников нет пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война энергетика Одесская область Кипер Олег Александрович российская армия дроны солнечная электростанция
В Киеве показали фото и видео повреждений Посольства Азербайджана от "Искандера"
14 ноября 2025, 13:16
В Одесской области дроны РФ атаковали рынок: двое погибших, семь раненых
14 ноября 2025, 12:43
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области и базу БпЛА "Рубикон"
16 ноября 2025, 15:07
Мин Дич: диагноз хронической болезни украинской власти
16 ноября 2025, 14:44
В Харькове дрон РФ попал в детскую площадку
16 ноября 2025, 14:18
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
16 ноября 2025, 13:51
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
16 ноября 2025, 13:13
Украинские бойцы ликвидировали за сутки 860 окупантов и сотни единиц техники
16 ноября 2025, 12:24
На Сумщине враг атаковал жилищный сектор: ликвидирован масштабный пожар
16 ноября 2025, 11:49
Историческое соглашение с Францией: Зеленский обещает усиление авиации и ПВО
16 ноября 2025, 11:07
Одещина под атакой: спасатели ликвидировали пожары на объектах энергетики
16 ноября 2025, 10:38
Россия атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 176 БпЛА
16 ноября 2025, 10:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Все блоги »