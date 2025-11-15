14:21  15 ноября
15 ноября 2025, 17:25

Лекарств может не стать: россияне снова уничтожили состав одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины

15 ноября 2025, 17:25
Российские войска ударили по составу одного из двух крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны – компании «Оптима-Фарм» – в Днепре.

Об этом сообщили ЭП в компании, передает RegioNews.

По предварительным данным, состав полностью уничтожен, но среди работников нет пострадавших. Размер ущерба пока не определен. Уничтоженный объект обеспечивал поставки медикаментов в южные области Украины.

Это уже третья атака россиян на инфраструктуру "Оптима-Фарм".

25 октября в Киеве кафиры разрушили складской комплекс и офис компании. Тогда ущерб оценили примерно в 100 млн долларов, а Украина потеряла около 20% месячного запаса лекарства.

28 августа ракета РФ снова попала в фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм" в столице.

Системные удары РФ по медицинской логистике создают дополнительные риски для доступности лекарств в регионах, особенно граничащих с зоной боевых действий.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

