Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили сонячну електростанцію

Фото: Одеська ОВА

Російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, уночі 16 листопада окупанти знову атакували регіон ударними безпілотниками.

Попри активну роботу сил ППО, уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.

Пожежі, що виникли після ударів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Загиблих чи постраждалих немає.

У районі, який зазнав пошкоджень, облаштовано пункти незламності. Критична інфраструктура та об'єкти життєзабезпечення переведені на резервні джерела живлення, щоб забезпечити мешканців необхідними послугами.

Нагадаємо, російські війська вдарили по складу одного з двох найбільших фармацевтичних дистриб'юторів країни – компанії "Оптіма-Фарм" – у Дніпрі. За попередніми даними, склад повністю знищений, але серед працівників немає постраждалих.