Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Во время игры один из школьников случайно выдернул предохранительное кольцо, что привело к взрыву. Мальчик получил незначительные царапины, медицинская помощь ему не понадобилась.

Полицейские установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проследили за тем, что ребенок взял опасный предмет в учебное заведение.

На мать школьницы составили административный протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родительских обязанностей). За это предусмотрено предупреждение или штраф до 1700 гривен.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными и контролировать, где и как дети проводят свободное время, а также объяснять опасность неизвестных предметов, в которых может быть взрывчатое вещество.

Напомним, в Запорожье правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, произошедшего 10 ноября около 10:30 в палате одной из городских больниц. По предварительным данным, разразился неустановленный боеприпа . В результате инцидента ранение получил мужчина.