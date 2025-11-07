14:10  07 ноября
07 ноября 2025, 14:10

В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой

07 ноября 2025, 14:10
Фото: Телеграмм/Киевский Движ
Молодой человек 17 лет выпал из окна школы после конфликта с девушкой, его госпитализировали с тяжелыми травмами

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Днепровском районе школьник выпал из окна третьего этажа учебного заведения. Инцидент произошел после конфликта с девушкой в перерыве, когда она сообщила, что хочет прекратить отношения.

Согласно информации полиции, 17-летнего юношу с травмами и переломами обеих ног госпитализировали. Медики оказали необходимую помощь, на данный момент оценивается его состояние.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверяют, были ли рядом свидетели и как развивались события перед падением.

Школа и родители сотрудничают с полицией и медиками для обеспечения помощи пострадавшему и профилактике подобных случаев среди учащихся.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте в ТЦК Днепра, где мужчина пытался совершить самоубийство после получения вывода о пригодности к службе – потерпевший совершил самоувечье в уборной около полуночи 7 ноября.

Киев самоубийство суицид падение окно травмы конфликт школа госпитализация
