Фото: Телеграмм/Киевский Движ

Молодой человек 17 лет выпал из окна школы после конфликта с девушкой, его госпитализировали с тяжелыми травмами

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Днепровском районе школьник выпал из окна третьего этажа учебного заведения. Инцидент произошел после конфликта с девушкой в перерыве, когда она сообщила, что хочет прекратить отношения.

Согласно информации полиции, 17-летнего юношу с травмами и переломами обеих ног госпитализировали. Медики оказали необходимую помощь, на данный момент оценивается его состояние.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверяют, были ли рядом свидетели и как развивались события перед падением.

Школа и родители сотрудничают с полицией и медиками для обеспечения помощи пострадавшему и профилактике подобных случаев среди учащихся.

