На Одещині дівчинка принесла гранату до школи, вона вибухнула

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час гри один із школярів випадково висмикнув запобіжне кільце, що призвело до вибуху. Хлопчик отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилась.

Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не простежили за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до навчального закладу.

На матір школярки склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов'язків). За це передбачене попередження або штраф до 1700 гривень.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними та контролювати, де й як діти проводять вільний час, а також пояснювати їм небезпеку невідомих предметів, у яких може бути вибухова речовина.

