14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 13:51

На Одещині дівчинка принесла гранату до школи, вона вибухнула

13 листопада 2025, 13:51
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Окнянському опорному закладі Подільського району дев'ятирічна учениця принесла до школи учбову гранату

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час гри один із школярів випадково висмикнув запобіжне кільце, що призвело до вибуху. Хлопчик отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилась.

Поліцейські встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не простежили за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до навчального закладу.

На матір школярки склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов'язків). За це передбачене попередження або штраф до 1700 гривень.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними та контролювати, де й як діти проводять вільний час, а також пояснювати їм небезпеку невідомих предметів, у яких може бути вибухова речовина.

Нагадаємо, в Запоріжжі правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, що стався 10 листопада близько 10:30 у палаті однієї з міських лікарень. За попередніми даними, вибухнув невстановлений боєприпас. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
школа вибух діти штраф Граната Одеська область батьки мати
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
07 листопада 2025, 14:10
У Кривому Розі чоловік підірвав гранату у власній квартирі
07 листопада 2025, 11:48
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання
13 листопада 2025, 15:50
Друга Зеленського можуть позбавити громадянства України
13 листопада 2025, 15:33
На Одещині судитимуть 34-річну жінку, яка облила розчинником і підпалила сусіда
13 листопада 2025, 15:24
Як Зеленський обіцяв перемогти корупцію: журналісти зібрали всі заяви президента
13 листопада 2025, 14:53
Хотів допомогти товаришу: на Вінниччині відправили за ґрату чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови
13 листопада 2025, 14:45
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
13 листопада 2025, 14:39
Знущався з колишньої дружини в присутності дитини: на Хмельниччині розглянули справу про психологічне насильство - яке рішення суду
13 листопада 2025, 14:25
Стали відомі подробиці затримання ділка із прізвищем Єрмак
13 листопада 2025, 14:04
Корупція і війна: як не дати Україні загинути в "країні мрій"
13 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »