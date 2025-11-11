В Одессе русский дрон упал прямо посреди улицы: что известно о последствиях

Днем 11 ноября во время одной из воздушных тревог в Одессе российский беспилотник упал посреди жилого квартала

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного с места происшествия, передает RegioNews.

По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть в одном из районов города. На место инцидента прибыли правоохранители, которые огородили территорию лентой и изъяли обломки дрона.

Очевидница произошедшего Юлия рассказала, что момент падения не сопровождался мощным взрывом:

"Особенно сильно не было слышно – взрывы раздавались будто издалека, с моря. Потом уже увидели в новостях, спустились и вот. Взрыва как такового не было, потому что, кажется, не было боевой части, но все равно было очень громко", - говорит женщина.

По ее словам, жилые дома рядом не пострадали:

"В нашем доме все целое, окна не выбило. К счастью, все хорошо".

Информации о пострадавших или значительных повреждениях пока нет.

Напомним, что российские обстрелы Херсона продолжаются регулярно. 9 ноября армия РФ атаковала Корабельный район города, ранены.