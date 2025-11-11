В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки

Удень 11 листопада під час однієї з повітряних тривог в Одесі російський безпілотник впав посеред житлового кварталу

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події, передає RegioNews.

За попередніми даними, БпЛА впав на проїжджу частину в одному з районів міста. На місце інциденту прибули правоохоронці, які обгородили територію стрічкою та вилучили уламки дрона.

Очевидиця події Юлія розповіла, що момент падіння не супроводжувався потужним вибухом:

"Особливо сильно не було чутно — вибухи лунали ніби здалеку, з моря. Потім уже побачили в новинах, спустились — і от. Вибуху як такого не було, бо, здається, не було бойової частини, але все одно було дуже гучно", — каже жінка.

За її словами, житлові будинки поруч не постраждали:

"У нашому будинку все ціле, вікна не вибило. На щастя, все добре".

Інформації про постраждалих або значні пошкодження наразі немає.

