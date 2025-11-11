18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 19:20

В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки

11 листопада 2025, 19:20
Удень 11 листопада під час однієї з повітряних тривог в Одесі російський безпілотник впав посеред житлового кварталу

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події, передає RegioNews.

За попередніми даними, БпЛА впав на проїжджу частину в одному з районів міста. На місце інциденту прибули правоохоронці, які обгородили територію стрічкою та вилучили уламки дрона.

Очевидиця події Юлія розповіла, що момент падіння не супроводжувався потужним вибухом:

"Особливо сильно не було чутно — вибухи лунали ніби здалеку, з моря. Потім уже побачили в новинах, спустились — і от. Вибуху як такого не було, бо, здається, не було бойової частини, але все одно було дуже гучно", — каже жінка.

За її словами, житлові будинки поруч не постраждали:

"У нашому будинку все ціле, вікна не вибило. На щастя, все добре".

Інформації про постраждалих або значні пошкодження наразі немає.

Нагадаємо, що російські обстріли Херсона тривають регулярно. 9 листопада армія РФ атакувала Корабельний район міста, є поранені.

Одеса дрон
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка вилетіла в кювет
11 листопада 2025, 19:25
Міндіч будував корупційні схеми завдяки звʼязкам із Зеленським – суд
11 листопада 2025, 18:59
Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ
11 листопада 2025, 18:54
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Помер відомий український політик
11 листопада 2025, 18:44
В Україні зняли серіал про ДБР
11 листопада 2025, 18:32
Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
11 листопада 2025, 18:15
Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
