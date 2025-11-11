В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
Удень 11 листопада під час однієї з повітряних тривог в Одесі російський безпілотник впав посеред житлового кварталу
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події, передає RegioNews.
За попередніми даними, БпЛА впав на проїжджу частину в одному з районів міста. На місце інциденту прибули правоохоронці, які обгородили територію стрічкою та вилучили уламки дрона.
Очевидиця події Юлія розповіла, що момент падіння не супроводжувався потужним вибухом:
"Особливо сильно не було чутно — вибухи лунали ніби здалеку, з моря. Потім уже побачили в новинах, спустились — і от. Вибуху як такого не було, бо, здається, не було бойової частини, але все одно було дуже гучно", — каже жінка.
За її словами, житлові будинки поруч не постраждали:
"У нашому будинку все ціле, вікна не вибило. На щастя, все добре".
Інформації про постраждалих або значні пошкодження наразі немає.
Нагадаємо, що російські обстріли Херсона тривають регулярно. 9 листопада армія РФ атакувала Корабельний район міста, є поранені.