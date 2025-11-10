Во время ночной атаки дронов-камикадзе в Одессу один из местных жителей открыл огонь по «шахедам» прямо со своего балкона

Об этом сообщают очевидцы, передает RegioNews.

Мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, попытался сбить беспилотники, пролетавшие над жилым кварталом. Выстрелы были слышны несколько минут, после чего на место прибыли правоохранители.

По предварительной информации, никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личность стрелка и выясняют все обстоятельства инцидента.

В МВД напоминают, что открывать огонь в направлении воздушных целей запрещено — это может быть опасно другим людям и не помогает силам ПВО.

