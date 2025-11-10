19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 17:25

В Одессе мужчина открыл огонь по "шахедам" прямо с балкона - видео

10 ноября 2025, 17:25
Во время ночной атаки дронов-камикадзе в Одессу один из местных жителей открыл огонь по «шахедам» прямо со своего балкона

Об этом сообщают очевидцы, передает RegioNews.

Мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, попытался сбить беспилотники, пролетавшие над жилым кварталом. Выстрелы были слышны несколько минут, после чего на место прибыли правоохранители.

По предварительной информации, никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личность стрелка и выясняют все обстоятельства инцидента.

В МВД напоминают, что открывать огонь в направлении воздушных целей запрещено — это может быть опасно другим людям и не помогает силам ПВО.

Как сообщалось, в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса стрельба шахед
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
