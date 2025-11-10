Россияне утром обстреляли Херсон: в ОВА показали последствия
Утром 10 ноября российские военные накрыли огнем Корабельный район Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Под ударами оказалось здание научного учреждения. Из-за обстрела пострадала 49-летняя работница – у нее диагностировали ранение ноги, контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.
Также россияне атаковали жилую застройку. В собственном доме 59-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Пострадавших госпитализировали.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще семеро ранены.
