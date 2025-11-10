Фото: скриншот

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Под ударами оказалось здание научного учреждения. Из-за обстрела пострадала 49-летняя работница – у нее диагностировали ранение ноги, контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.

Также россияне атаковали жилую застройку. В собственном доме 59-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавших госпитализировали.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек, еще семеро ранены.