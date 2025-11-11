Фото: Нацполиция

В Одессе будут судить двух злоумышленников, которые выбивали из незнакомца 10 тысяч долларов надуманного долга. Им может угрожать заключение

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

38-летний одессит и его 34-летний приятель из Одесского района, уже имевший проблемы с законом, занялись вымогательством. Они звонили 24-летнему местному жителю и угрожали расправой из-за долга, которого на самом деле не существовало.

В сентябре потерпевший встретился со злоумышленниками в одном из парков Киевского района города, где те, пригрозив избиением, заставили его поехать к нему домой. Пока один был возле парадной, второй вошел в квартиру и забрал 10 тысяч долларов "долга".

Правоохранители задержали злоумышленников. Им объявили о подозрениях. Теперь им может грозить лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор трем мужчинам, которые выбивали долг. В их числе был работник патрульной полиции. На суде обвиняемые признали свою вину. Им назначили 3 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.