Фото: ГБР

В Одесской области суд будет рассматривать дело против командира воинской части, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

По данным Государственного бюро расследований, офицер привлек четырех своих подчиненных к ремонту собственной квартиры, оформленной на тещу. Работы выполнялись в Подольске в начале 2025 года.

Следствие установило, что военнослужащие в течение нескольких месяцев вместо исполнения служебных обязанностей занимались ремонтом в доме командира – клали плитку, шпаклевали стены и устанавливали сантехнику.

Несмотря на то, что они фактически не были на боевом дежурстве, им продолжали начислять боевые выплаты. По подсчетам следователей, государство понесло материальный ущерб на сумму около одного миллиона гривен.

В апреле 2025 г. сотрудники ГБР задержали офицера непосредственно в квартире во время проверки хода ремонтных работ. Сам командир отрицает свою вину и утверждает, что подчиненные якобы помогали ему добровольно в свободное от службы время во время воздушных тревог.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд. Полковнику инкриминируют злоупотребление служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, стало известно о жестокой пытке военнопленного, во время которого на его лбу был вырезан символ "Z". Пока бывшему командиру подразделения "ЛНР" официально сообщили о подозрении, а следствие устанавливает все обстоятельства этих преступных действий.