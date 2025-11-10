В Одессе произошел масштабный пожар

Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Проектируемая горело одноэтажное нежилое здание. Когда спасатели прибыли на место, пламенем было охвачено почти все здание.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 350 кв.м.

Причина и ущерб устанавливаются.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Напомним, ночью 1 ноября в селе Каменка в Житомирской области во время пожара погибли две женщины. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил монтажа дымохода.