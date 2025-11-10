12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025, 14:38

В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками

10 листопада 2025, 14:38
ілюстративне фото: з відкритих джерел
25-річний зловмисник проведе за ґратами дев’ять років, а його майно конфіскують

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що фігурант здійснював продаж заборонених речовин через інтернет – крамницю. Спочатку він займався фасуванням "товару" вдома, а вже потім відправляв замасковані нарковмісні посилки клієнтам по всій країні.

Зловмисника затримали, коли він ніс 23 полімерні пакети з одягом та іграшками, всередині яких були замасковані пакунки з особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та 4-ММС в особливо великих розмірах.

Загалом правоохоронці вилучили у чоловіка наркотиків на понад 1,2 млн гривень.

"Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою вину у скоєному чоловік визнав", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

