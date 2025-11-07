Фото: Нацполіція

Ув'язнений виманював у людей гроші. Тепер йому повідомили про підозру за шахрайство

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Ув'язнений знайшов оголошення жителів Сумщини та Кіровоградщини про продаж їхніх будинків. Він зателефонував їм та представився головою сільської ради або мером, дані яких він дізнався з відкритого доступу. Згодом він запропонував послугу з оцінки нерухомості й повідомив про необхідність сплати податку на землю. Потерпілі перерахували на його рахунки 15,5 тисячі гривень"податків".

Також він розмішував фейкові повідомлення про продаж автомобіля, дров, мотоблоків. Коли люди надсилали йому передплату, він зникав.

Зокрема, аферист обманув жителя Херсона. Коли йому відповів на дзвінок літній чоловік, він назвався його онуком та попросив 3,5 тисячі гривень. Пенсіонер повірив та відправив кошти. Загалом аферист вкрав у людей майже 85 тисяч гривень.

Зловмисник - 45-річний утриманець слідчого ізолятора. Раніше він уже мав судомисті за наркозлочин та крадіжки.

"За наявності достатньої кількості зібраних доказів, ми під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно. Максимальне покарання, передбачене чинним законодавством за цей злочин, – позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.