05 ноября 2025, 08:18

800 тыс. грн за чужую землю: киевлянину светит до 8 лет заключения

05 ноября 2025, 08:18
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители разоблачили киевлянина, который по поддельным документам завладел земельным участком в Киевской области

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина организовал схему по завладению правом собственности на земельный участок площадью более 1 000 квадратных метров, которая на самом деле принадлежит 64-летней женщине.

Для реализации мошеннической схемы фигурант изготовил на свое имя поддельную нотариальную доверенность, якобы предоставленную законной владелицей. Документ давал ему полномочия распоряжаться земельным участком.

Используя фальшивый документ, мужчина обратился к нотариусу и заключил фиктивный договор купли-продажи с подставным покупателем, нанеся женщине ущерб почти на 800 000 грн.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило подозрения группе должностных лиц, которых следствие считает причастными к незаконной приватизации земель Национального природного парка "Пирятинский". По предварительным расчетам ущерб государства составляет более 6,8 млн грн.

