06 ноября 2025, 11:18

В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен

06 ноября 2025, 11:18
Фото: полиция
В полицию 4 ноября обратилась жительница одного из сел Кременецкого района о мошенничестве при покупке автомобиля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

37-летняя женщина перечислила 70 тысяч гривен на банковские карты неизвестному лицу. Как оказалось – она наткнулась на мошенника.

Полицейские установили предполагаемого фигуранта – 42-летнего жителя Тернопольщины, ранее судимого за мошенничество (ст. 190 УК Украины). Правоохранители проводят мероприятия по установлению его местонахождение.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Полиция призывает граждан быть осмотрительными во время онлайн-покупок или продаж, не перечислять предоплату незнакомым лицам и проверять данные "продавцов", а при подозрительных обстоятельствах обращаться по номеру 102.

Напомним, пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника. Мужчина хотел научиться инвестировать в криптовалюту и доверился "брокеру" из соцсетей.

