31 октября 2025, 15:11

В Одесской области бывшая жена хотела заставить мужа переписать имущество за $6,5 тыс.

31 октября 2025, 15:11
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители предотвратили попытку насильственного захвата имущества бывшего супруга, организованную его бывшей женой

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По плану женщина должна была заставить мужчину под угрозой избиения переписать на нее торговый павильон и несколько автомобилей. Сумма вознаграждения "исполнителю" составила 6,5 тысячи долларов.

Полиция провела спецоперацию

Правоохранители провели комплексную спецоперацию: инсценировали избиение мужчины и подготовили имитационные документы о передаче имущества. Женщина передала задаток в 500 долларов, а после получения "доказательств" работы от "наемника" была задержана непосредственно во время передачи остальных денег.

Женщину задержали во время передачи денег

Следователи сообщили 37-летней жительнице Березовского района о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – организация вымогательства имущества с применением насилия, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, во Львовской области эксруководитель исполнительной службы требовал $4 тыс. у своего бывшего подчиненного за "решение" проблем с правоохранителями. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы.

