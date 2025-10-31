Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По плану женщина должна была заставить мужчину под угрозой избиения переписать на нее торговый павильон и несколько автомобилей. Сумма вознаграждения "исполнителю" составила 6,5 тысячи долларов.

Полиция провела спецоперацию

Правоохранители провели комплексную спецоперацию: инсценировали избиение мужчины и подготовили имитационные документы о передаче имущества. Женщина передала задаток в 500 долларов, а после получения "доказательств" работы от "наемника" была задержана непосредственно во время передачи остальных денег.

Женщину задержали во время передачи денег

Следователи сообщили 37-летней жительнице Березовского района о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – организация вымогательства имущества с применением насилия, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос избрания меры пресечения.

