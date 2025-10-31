16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:11

На Одещині колишня дружина хотіла змусити чоловіка переписати майно за $6,5 тис.

31 жовтня 2025, 15:11
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці попередили спробу насильницького захоплення майна колишнього чоловіка, яку організувала його колишня дружина

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За планом жінка мала змусити чоловіка під загрозою побиття переписати на неї торговельний павільйон та кілька автомобілів. Сума винагороди "виконавцю" становила 6,5 тисяч доларів.

Поліція провела спецоперацію

Правоохоронці провели комплексну спецоперацію: інсценували побиття чоловіка та підготовили імітаційні документи про передачу майна. Жінка передала завдаток у 500 доларів, а після отримання "доказів" роботи від "найманця" була затримана безпосередньо під час передачі решти грошей.

Жінку затримали під час передачі грошей

Слідчі повідомили 37-річній жительці Березівського району про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – організація вимагання майна із застосуванням насильства, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, на Львівщині екскерівник виконавчої служби вимагав $4 тис. у свого колишнього підлеглого за "вирішення" проблем із правоохоронцями. Суд визнав його винним і засудив до п'яти років позбавлення волі.

