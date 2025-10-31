Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За планом жінка мала змусити чоловіка під загрозою побиття переписати на неї торговельний павільйон та кілька автомобілів. Сума винагороди "виконавцю" становила 6,5 тисяч доларів.

Поліція провела спецоперацію

Правоохоронці провели комплексну спецоперацію: інсценували побиття чоловіка та підготовили імітаційні документи про передачу майна. Жінка передала завдаток у 500 доларів, а після отримання "доказів" роботи від "найманця" була затримана безпосередньо під час передачі решти грошей.

Жінку затримали під час передачі грошей

Слідчі повідомили 37-річній жительці Березівського району про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – організація вимагання майна із застосуванням насильства, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання обрання запобіжного заходу.

