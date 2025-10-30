09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 12:09

Требовал $4 тыс. за "решение" вопроса: во Львовской области экскеровщика исполнительной службы приговорили к 5 годам

30 октября 2025, 12:09
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Львова на основании доказательств, собранных следователями Государственного бюро расследований и переданных в суд еще в 2023 году

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Как установило следствие, экпочиновник требовал у своего бывшего подчиненного 4 тысячи долларов США. За эту сумму он обещал "договориться" с правоохранительными органами по избежанию уголовной ответственности за возможные служебные нарушения, связанные с исполнительным производством.

На самом деле, как выяснилось, никаких влиятельных контактов в прокуратуре у мужчины не было и не планировалось передавать средства. Он лишь стремился присвоить деньги, манипулируя ситуацией и шантажируя заявителя возможным уголовным подозрением.

Передача средств прошла в авто

Правоохранители задержали фигуранта в августе 2022 года при извлечении неправомерной выгоды. Передача денег прошла в его автомобиле в одном из жилых микрорайонов Львова. В ходе спецоперации следователи зафиксировали факт передачи средств, после чего мужчина был задержан.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу). Кроме пяти лет лишения свободы, на экскеровщика наложена конфискация всего имущества.

Напомним, в Черкасской области осудили военнослужащего, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения бросил боевую гранату Ф-1 в сторону группы несовершеннолетних. Тогда чудом удалось избежать погибших, и суд назначил мужчину 10 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область взятка приговор суд ГБР коррупция
В Житомирской области верующий "протестовал" против своего призыва – что решил суд
30 октября 2025, 10:30
Россияне ударили по ТЭС на Львовщине: в регионе отключение света
30 октября 2025, 10:07
В Харькове осудили женщину, которая "сливала" россиянам места дислокации Сил обороны
30 октября 2025, 10:00
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет стоимостью более 12 млн грн
30 октября 2025, 12:19
В Ровенской области разоблачили схему побега из учебного центра: задержали экс-правохранителя
30 октября 2025, 12:16
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
30 октября 2025, 12:13
Украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов на Курском направлении
30 октября 2025, 12:08
Семерым украинцам объявили подозрения из-за вовлечения детей в российскую "Юнармию
30 октября 2025, 11:41
Массированная атака на Запорожье: из-под завалов достали тело второго погибшего
30 октября 2025, 11:29
В Одессе толпа напала на военных: ТЦК раскрыл детали инцидента
30 октября 2025, 11:21
Войска РФ утром ударили "Искандером" по Краматорску: что известно
30 октября 2025, 10:58
В Одессе женщина сорвала государственный флаг и выбросила его в мусорник: ей светит заключение
30 октября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »