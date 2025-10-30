Фото: ГБР

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Львова на основании доказательств, собранных следователями Государственного бюро расследований и переданных в суд еще в 2023 году

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Как установило следствие, экпочиновник требовал у своего бывшего подчиненного 4 тысячи долларов США. За эту сумму он обещал "договориться" с правоохранительными органами по избежанию уголовной ответственности за возможные служебные нарушения, связанные с исполнительным производством.

На самом деле, как выяснилось, никаких влиятельных контактов в прокуратуре у мужчины не было и не планировалось передавать средства. Он лишь стремился присвоить деньги, манипулируя ситуацией и шантажируя заявителя возможным уголовным подозрением.

Передача средств прошла в авто

Правоохранители задержали фигуранта в августе 2022 года при извлечении неправомерной выгоды. Передача денег прошла в его автомобиле в одном из жилых микрорайонов Львова. В ходе спецоперации следователи зафиксировали факт передачи средств, после чего мужчина был задержан.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу). Кроме пяти лет лишения свободы, на экскеровщика наложена конфискация всего имущества.

