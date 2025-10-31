12:51  31 октября
31 октября 2025, 12:20

В Кировоградской области мужчина сжег авто знакомого после ссоры

31 октября 2025, 12:20
Фото: полиция
Читайте також
В Головановском районе из-за конфликта 29-летний мужчина поджег автомобиль знакомого

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, мужчина пришел во двор знакомого, облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег. Пламя перекинулось на другую машину, стоявшую рядом.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.194 УК Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование: устанавливают все обстоятельства преступления и размер ущерба.

Напомним, в Одессе задержан 19-летний житель Житомирщины, который поджег авто Tesla по заказу "куратора" за вознаграждение. Однако денег юноша так и не получил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кировоградская область поджигатели поджог автомобиль задержание происшествия
