В Кировоградской области мужчина сжег авто знакомого после ссоры
В Головановском районе из-за конфликта 29-летний мужчина поджег автомобиль знакомого
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, мужчина пришел во двор знакомого, облил авто легковоспламеняющимся веществом и поджег. Пламя перекинулось на другую машину, стоявшую рядом.
Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.194 УК Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование: устанавливают все обстоятельства преступления и размер ущерба.
