В Винницкой области задержали агентку ФСБ, которая корректировала атаки по энергообъектам

Фото: СБУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, наведением российских ударов занималась 46-летняя безработная, попавшая в поле зрения врага, ища "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Главной задачей женщины была доразведка нескольких энергетических объектов области, снабжающих светом и теплом большую часть региона.

Вблизи потенциальных целей агент сфотографировала их и вместе с координатами отправила куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она обходила территорию одного из энергообъектов и выясняла его техническое состояние.

По данным следствия, после массированной атаки РФ женщина должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия ударов.

Злоумышленнице объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

