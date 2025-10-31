В Винницкой области задержали агентку ФСБ, которая корректировала атаки по энергообъектам

В Винницкой области задержали российскую агентку, которая корректировала атаки по энергообъектам
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, наведением российских ударов занималась 46-летняя безработная, попавшая в поле зрения врага, ища "легкие заработки" в Telegram-каналах.
Главной задачей женщины была доразведка нескольких энергетических объектов области, снабжающих светом и теплом большую часть региона.
Вблизи потенциальных целей агент сфотографировала их и вместе с координатами отправила куратору из ФСБ.
Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она обходила территорию одного из энергообъектов и выясняла его техническое состояние.
По данным следствия, после массированной атаки РФ женщина должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия ударов.
Злоумышленнице объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).
Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян совершить новый теракт в Харькове. В прифронтовом городе задержали агента ФСБ, который готовил самодельную взрывчатку и собирался ее взорвать.