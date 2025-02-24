В Одессе 17-летний парень, ограбивший прохожую, может сесть на 10 лет

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник толкнул незнакомку, выхватил у нее сумку и скрылся. От действий нападающего 58-летняя местная жительница упала и травмировала плечо.

Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным правоохранителей, парень уже привлекался к ответственности за ряд преступлений и находится на испытательном сроке. Пока ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ехавший с колонной войск РФ в Киев одесский эксдепутат может сесть на 15 лет.