Фото: pixabay

Ночью 29 октября РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики переподключили критические объекты и дома к резервным линиям там, где это было возможно, и вернули свет 7 тысячам семей. Без электричества остаются еще 26,9 тысячи домов.

"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Одесщине. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.