В Одесской области исчез 11-летний мальчик

иллюстративное фото: из открытых источников

Разыскивается 11-летний житель Пересыпского района Сохранев Дмитрий, который 28 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы.

Был одет в салатовую с черными вставками куртку, черную майку, черные спортивные штаны и обут в белые кроссовки.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просим сообщить в территориальный отдел полиции по телефонам (048) 779 42 88, 779 49 70, +380 93 044 9840 или на спецлинию 102".

