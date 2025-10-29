16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 19:22

В Одесской области исчез 11-летний мальчик

29 октября 2025, 19:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Разыскивается 11-летний житель Пересыпского района Сохранев Дмитрий, который 28 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы.

Был одет в салатовую с черными вставками куртку, черную майку, черные спортивные штаны и обут в белые кроссовки.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просим сообщить в территориальный отдел полиции по телефонам (048) 779 42 88, 779 49 70, +380 93 044 9840 или на спецлинию 102".

Напомним, в Одесской области женщина угнала авто, чтобы проехаться к морю. За это ей грозит до 5 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Одесса розыск ребенок полиция фото
Разозлился из-за патриотической рассылки: в Одесской области осудили мужчину, который нахамил оператору Водафон и оправдывал агрессию РФ
29 октября 2025, 11:57
Думал, что это авто ТЦК: в Одессе курьер поджигал авто военных за деньги
28 октября 2025, 15:45
В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов более чем на 33 млн грн
28 октября 2025, 12:29
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий, арестованный 29 октября, уже в ближайшее время может выйти на свободу
29 октября 2025, 20:12
Украина закрывает посольство на Кубе: причина в войне РФ против Украины
29 октября 2025, 20:10
Военные инструкторы будут получать до 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения
29 октября 2025, 19:59
Какая будет зима и погода на Новый год: метеоролог удивила прогнозом
29 октября 2025, 19:59
Минкульт призывает ввести санкции против мультсериала "Маша и Медведь"
29 октября 2025, 19:54
Скандальная "экспрокурорша" Крыма сменила имя
29 октября 2025, 19:49
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 19:43
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
29 октября 2025, 19:30
Суд арестовал эксруководителя "Укрэнерго" Кудрицкого
29 октября 2025, 19:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »