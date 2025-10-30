12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
UA | RU
30 жовтня 2025, 13:09

На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину

30 жовтня 2025, 13:09
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який пограбував неповнолітнього

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталась наприкінці липня у місті Теплодар. До поліції звернувся 14-річний місцевий житель та повідомив, що серед дня, коли він перебував із друзями на одній із вулиць, до нього підійшов незнайомець і попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати. Отримавши гаджет, чоловік одразу втік. Про злочин хлопець повідомив правоохоронцям.

Поліцейські встановили, що до грабежу причетний 36-річний місцевий житель. Зловмисника розшукали і вилучили в нього викрадений мобільний телефон.

Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років і лише декілька місяців тому вийшов на волю.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, в Одесі 17-річний хлопець, який пограбував перехожу, може сісти на 10 років. Жертвою неповнолітнього грабіжника стала 58-річна одеситка.

Одеська область грабіж поліція чоловік дитина телефон
