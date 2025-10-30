На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який пограбував неповнолітнього

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталась наприкінці липня у місті Теплодар. До поліції звернувся 14-річний місцевий житель та повідомив, що серед дня, коли він перебував із друзями на одній із вулиць, до нього підійшов незнайомець і попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати. Отримавши гаджет, чоловік одразу втік. Про злочин хлопець повідомив правоохоронцям.

Поліцейські встановили, що до грабежу причетний 36-річний місцевий житель. Зловмисника розшукали і вилучили в нього викрадений мобільний телефон.

Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років і лише декілька місяців тому вийшов на волю.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

