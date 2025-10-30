На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який пограбував неповнолітнього
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталась наприкінці липня у місті Теплодар. До поліції звернувся 14-річний місцевий житель та повідомив, що серед дня, коли він перебував із друзями на одній із вулиць, до нього підійшов незнайомець і попросив мобільний телефон, щоб зателефонувати. Отримавши гаджет, чоловік одразу втік. Про злочин хлопець повідомив правоохоронцям.
Поліцейські встановили, що до грабежу причетний 36-річний місцевий житель. Зловмисника розшукали і вилучили в нього викрадений мобільний телефон.
Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років і лише декілька місяців тому вийшов на волю.
За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
