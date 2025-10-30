Натовп в Одесі перевернув мікроавтобус ТЦК – місцеві ЗМІ

Скриншот із відео

У соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах поширюються відео з Одеси, на яких, за словами очевидців, на ринку 7 км люди перевернули мікроавтобус, що належить ТЦК, та розбили в ньому вікна

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається представників ТЦК, яких витягли з перекинутого транспортного засобу, натовп змусив залишити територію ринку.

Станом на зараз офіційних заяв від Одеського ТЦК або поліції немає, інформація перевіряється.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку. Натовп людей заблокував службовий автомобіль на території житлового комплексу.

Раніше у Вінниці трьом учасницям акції проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички.

У поліції тоді заявили, що під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.

