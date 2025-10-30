09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
30 жовтня 2025, 09:38

Натовп в Одесі перевернув мікроавтобус ТЦК – місцеві ЗМІ

30 жовтня 2025, 09:38
Скриншот із відео
У соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах поширюються відео з Одеси, на яких, за словами очевидців, на ринку 7 км люди перевернули мікроавтобус, що належить ТЦК, та розбили в ньому вікна

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається представників ТЦК, яких витягли з перекинутого транспортного засобу, натовп змусив залишити територію ринку.

Станом на зараз офіційних заяв від Одеського ТЦК або поліції немає, інформація перевіряється.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку. Натовп людей заблокував службовий автомобіль на території житлового комплексу.

Раніше у Вінниці трьом учасницям акції проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички.

У поліції тоді заявили, що під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.

Читайте також:

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
