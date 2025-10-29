13:17  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК

29 октября 2025, 16:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Мужчина предложил силовикам взятку, чтобы избежать поездки в ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, 28 октября во время отработки территории сотрудники полиции совместно с представителями СБУ и РТЦК остановили автомобиль Mercedes-Benz GL 350. У водителя авто не было при себе никаких военно-учетных документов и ему предложили проехать в ТЦК для уточнения данных.

Мужчина отказался и предложил неправомерную выгоду – каждому по 500 долларов. На место происшествия прибыли полицейские и задокументировали попытку подкупа.

Теперь водителю грозит от двух до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчины на внедорожнике угнали военнообязанного из автомобиля ТЦК. В результате инцидента пострадал военный.

