Полицейские задержали женщину, причастную к организации теракта в Одесской области

фото: Национальная полиция

Женщина изготовила несколько взрывных устройств, предназначавшихся для взрыва людей в Измаиле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 28-летняя жительница города Измаил искала подработку через мессенджер, где ее завербовали неизвестные. Пообещав денежное вознаграждение в размере 800 долларов, женщине была предоставлена инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Во время подготовки к теракту она арендовала квартиру, где собирала самодельные взрывные устройства из компонентов, приобретенных в местных магазинах. Когда все было готово, фигурантка по указанию куратора установила возле одного из домов первую взрывчатку с телефоном для дистанционного управления, но та не сработала. Впоследствии принесла второе устройство, и то взорвалось, когда к нему приблизился местный житель. Мужчина получил осколочные ранения.

Совместными усилиями сотрудники управлений уголовного розыска и уголовного анализа областной полиции и Измаильского районного отдела полиции за несколько часов разоблачили личность, причастную к организации террористического акта.

За совершенное злоумышленницы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, правоохранители задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе. Он взорвал автомобиль.