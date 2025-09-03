11:57  03 сентября
Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 12:25

Полицейские задержали женщину, причастную к организации теракта в Одесской области

03 сентября 2025, 12:25
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Женщина изготовила несколько взрывных устройств, предназначавшихся для взрыва людей в Измаиле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 28-летняя жительница города Измаил искала подработку через мессенджер, где ее завербовали неизвестные. Пообещав денежное вознаграждение в размере 800 долларов, женщине была предоставлена инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Во время подготовки к теракту она арендовала квартиру, где собирала самодельные взрывные устройства из компонентов, приобретенных в местных магазинах. Когда все было готово, фигурантка по указанию куратора установила возле одного из домов первую взрывчатку с телефоном для дистанционного управления, но та не сработала. Впоследствии принесла второе устройство, и то взорвалось, когда к нему приблизился местный житель. Мужчина получил осколочные ранения.

Совместными усилиями сотрудники управлений уголовного розыска и уголовного анализа областной полиции и Измаильского районного отдела полиции за несколько часов разоблачили личность, причастную к организации террористического акта.

За совершенное злоумышленницы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, правоохранители задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе. Он взорвал автомобиль.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Измаил теракт женщина полиция
ГБР начало расследовать гибель мужчины при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области
03 сентября 2025, 10:22
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
02 сентября 2025, 19:42
В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов
02 сентября 2025, 12:26
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Одесской области полицейские разыскали пропавшего 7-летнего мальчика, сбежавшего из дома после семейной ссоры
03 сентября 2025, 13:22
Мужчинам, не состоящим на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат получить бронь
03 сентября 2025, 13:05
В Хмельницкой области мотоцикл врезался в тягач: пострадали двое подростков
03 сентября 2025, 12:54
На Тернопольщине мужчина нанес брату несколько ударов шифером по голове
03 сентября 2025, 12:42
Верховная Рада призвала мир осудить убийство Андрея Парубия
03 сентября 2025, 12:28
Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
03 сентября 2025, 11:57
Во Франции могли задержать бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача
03 сентября 2025, 11:53
ВМС уничтожили скоростной катер, пытавшийся доставить россиян на Тендровскую косу
03 сентября 2025, 11:43
В Сумской области пограничники уничтожили 28 вражеских БпЛА
03 сентября 2025, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »