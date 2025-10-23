14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі

фото: СБУ

За матеріалами СБУ та Нацполіції 14 років тюрми отримав російський агент

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За завданням РФ зловмисник у 2024 році мав ліквідувати місцевого очільника громадського формування з охорони правопорядку Геннадія Бейбутяна та активіста Дем’яна Ганула.

Відповідно до задуму ворога, це мали бути показові вбивства публічних діячів, які підтримували Сили оборони у війні з агресором.

"За матеріалами справи, завдання ворога виконував 43-річний мешканець Київщини, який до повномасштабного вторгнення працював у службі охорони однієї з фінансово-промислових груп рф, а згодом повернувся в Україну", – йдеться у повідомленні.

Його засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку вересня поліцейські затримали жінку, причетну до організації теракту на Одещині. За скоєне зловмисниці загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.