13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 18:47

В Одессе 21-летний мужчина поджег BMW "своих должников": грозит до 10 лет заключения

22 октября 2025, 18:47
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Молодой человек поджег авто в Одессе после договоренности с неизвестным посредством мессенджера, получив за это финансовое вознаграждение

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

В Одессе 21-летний мужчина поджег автомобиль на улице Варненской по заказу неизвестного, представившегося коллектором. Согласно предварительной информации, молодой человек согласился на предложение получить денежное вознаграждение за "наказание должника" путем поджога его авто.

Инцидент произошел после того, как мужчина искал работу и начал переписываться с незнакомцем в популярном мессенджере. Использовав легковоспламеняющееся вещество, он облил BMW, принадлежавшую 28-летнему жителю города, поджег его и снял "отчет" для своего заказчика. Огонь полностью уничтожил автомобиль, к счастью никто не пострадал.

Святошинский районный суд рассматривал дело

Полицейские оперативно установили личность поджигателя и изъяли у него ряд вещественных доказательств. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. Процессуальное руководство осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.

Ранее сообщалось, в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса поджог имущество авто BMW коллектор
В Одессе будут судить участников преступной группировки, требовавших у граждан надуманные долги
22 октября 2025, 14:19
Одесские полицейские призвали пешеходов позаботиться о собственной видимости на дороге в темное время суток
21 октября 2025, 22:35
Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребления
21 октября 2025, 21:21
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Запорожье показали видео первых минут после ночного удара по жилому дому
22 октября 2025, 19:14
В Киеве подростки жестоко избили девушку на территории конного клуба
22 октября 2025, 19:01
Зеленский обсудил совместное производство дронов с известной компанией
22 октября 2025, 18:35
В Ровенской области депортировали 35-летнего гражданина Турции, который три года жил в Украине нелегально
22 октября 2025, 18:30
Швеция продаст Украине до 150 истребителей Gripen E, — СМИ
22 октября 2025, 18:23
В Ровно младенец получил смертельные ожоги в операционной: суд избрал меру пресечения медсестре
22 октября 2025, 18:19
Этой зимой избежать полного блекаута удастся, но она будет тяжелой, - эксперт
22 октября 2025, 18:16
В Киевской области двое пенсионеров столкнулись на дороге, полиция расследует аварию
22 октября 2025, 18:15
Самая сложная ситуация со светом в четырех областях: Минэнерго назвало регионы
22 октября 2025, 18:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »