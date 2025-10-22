Фото: Национальная полиция Украины

Молодой человек поджег авто в Одессе после договоренности с неизвестным посредством мессенджера, получив за это финансовое вознаграждение

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

В Одессе 21-летний мужчина поджег автомобиль на улице Варненской по заказу неизвестного, представившегося коллектором. Согласно предварительной информации, молодой человек согласился на предложение получить денежное вознаграждение за "наказание должника" путем поджога его авто.

Инцидент произошел после того, как мужчина искал работу и начал переписываться с незнакомцем в популярном мессенджере. Использовав легковоспламеняющееся вещество, он облил BMW, принадлежавшую 28-летнему жителю города, поджег его и снял "отчет" для своего заказчика. Огонь полностью уничтожил автомобиль, к счастью никто не пострадал.

Святошинский районный суд рассматривал дело

Полицейские оперативно установили личность поджигателя и изъяли у него ряд вещественных доказательств. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. Процессуальное руководство осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.

Ранее сообщалось, в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.