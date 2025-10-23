Правоохоронці викрили трьох жителів Одещини в оборудках із вогнепальною зброєю та боєприпасами

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу цілий арсенал, який скерували на експертизу, гроші, здобуті за нього, та інші речові докази злочинних дій фігурантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Один зловмисник – 33-річний житель Одеського району, який перебуває у слідчому ізоляторі за обвинуваченням у низці наркозлочинів, а також у незаконному придбанні та зберіганні гранати й набоїв до вогнепальної зброї. Знайшовши клієнта, який погодився придбати "товар" за 3500 доларів, він отримав на картку завдаток у сумі 5000 гривень і вказав локацію схованки боєприпсів.

Другий зловмисник – 23-річний житель Подільського району, чотири рази судимий за крадіжки. Чоловік пропонував придбати в нього за 4000 доларів три гранатомети, шість корпусів гранат різних модифікацій, сім запалів до них, п’ять пострілів до ручного протитанкового гранатомета, автомат із магазином та 120 набоями.

Третій фігурант – 46-річний житель Одеського району. Він на вулиці одного з населених пунктів області збув за 2500 доларів автомат, понад 550 набоїв різного калібру та корпус гранати із запалом до неї.

Усім чоловікам загрожує позбавленням волі на строк до 7 років.

