09:26  23 жовтня
У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 13:33

Правоохоронці викрили трьох жителів Одещини в оборудках із вогнепальною зброєю та боєприпасами

23 жовтня 2025, 13:33
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Правоохоронці вилучили з незаконного обігу цілий арсенал, який скерували на експертизу, гроші, здобуті за нього, та інші речові докази злочинних дій фігурантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Один зловмисник – 33-річний житель Одеського району, який перебуває у слідчому ізоляторі за обвинуваченням у низці наркозлочинів, а також у незаконному придбанні та зберіганні гранати й набоїв до вогнепальної зброї. Знайшовши клієнта, який погодився придбати "товар" за 3500 доларів, він отримав на картку завдаток у сумі 5000 гривень і вказав локацію схованки боєприпсів.

Другий зловмисник – 23-річний житель Подільського району, чотири рази судимий за крадіжки. Чоловік пропонував придбати в нього за 4000 доларів три гранатомети, шість корпусів гранат різних модифікацій, сім запалів до них, п’ять пострілів до ручного протитанкового гранатомета, автомат із магазином та 120 набоями.

Третій фігурант – 46-річний житель Одеського району. Він на вулиці одного з населених пунктів області збув за 2500 доларів автомат, понад 550 набоїв різного калібру та корпус гранати із запалом до неї.

Усім чоловікам загрожує позбавленням волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у серпні на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку. на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку.

Одеса Одеська область зброя Боєприпаси поліція
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
