22 жовтня 2025, 10:59

Росія атакувала енергетику Одещини: без світла понад 8 тисяч сімей

22 жовтня 2025, 10:59
Фото: ДСНС Одещини
У ніч на 22 жовтня російські військові атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

За даними ДТЕК, енергетики перепідключили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній, де це було технічно можливо, відновивши світло для 14 200 родин.

Водночас, пошкодження значні, і ремонт потребуватиме часу.

Наразі без електропостачання залишаються близько 8,7 тисяч сімей.

Як зазначила Державна служба з надзвичайних ситуацій, через удари БпЛА спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Окрім того, в місті Ізмаїл працюють 23 пункти незламності.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України введені аварійні відключення електроенергії.

