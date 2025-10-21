19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 22:35

Одесские полицейские призвали пешеходов позаботиться о собственной видимости на дороге в темное время суток

21 октября 2025, 22:35
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
В полиции отметили важность фликеров, которые помогают водителям издалека увидеть пешеходов и избежать аварий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как важно заботиться о собственной безопасности и пользоваться световозвращающими элементами, правоохранители вместе с детьми создали социальный ролик "Обозначь себя в темноте".

В видеоролике показано, насколько опасно переходить дорогу, когда водитель не видит пешехода. И как наклейки, браслеты, жилеты или нашивки, отражающие свет фар, позволяют водителям заметить человека с большого расстояния в полной темноте. Их можно прикрепить к рюкзаку, куртке или обуви.

Напомним, в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных. Сам водитель объяснил, что не заметил людей на дороге.

16 октября 2025
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
07 августа 2025
