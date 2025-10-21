Одеські поліцейські закликали пішоходів подбати про власну видимість на дорозі у темну пору доби

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

У поліції наголосили на важливості флікерів, які допомагають водіям здалеку побачити пішоходів та уникнути аварій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Щоб наочно продемонструвати, як важливо дбати про власну безпеку та користуватися світлоповертальними елементами, правоохоронці разом із дітьми створили соціальний ролик "Познач себе в темряві".

У відеоролику показано, наскільки небезпечно переходити дорогу, коли водій не бачить пішохода. І як наліпки, браслети, жилети або нашивки, що відбивають світло фар, дозволяють водіям помітити людину з великої відстані у повній темряві. Їх можна прикріпити до рюкзака, куртки чи взуття.

Нагадаємо, на Одещині водій вантажівки збив двох військових. Сам водій пояснив, що не помітив людей на дорозі.