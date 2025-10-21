19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
21 жовтня 2025, 22:35

Одеські поліцейські закликали пішоходів подбати про власну видимість на дорозі у темну пору доби

21 жовтня 2025, 22:35
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
У поліції наголосили на важливості флікерів, які допомагають водіям здалеку побачити пішоходів та уникнути аварій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Щоб наочно продемонструвати, як важливо дбати про власну безпеку та користуватися світлоповертальними елементами, правоохоронці разом із дітьми створили соціальний ролик "Познач себе в темряві".

У відеоролику показано, наскільки небезпечно переходити дорогу, коли водій не бачить пішохода. І як наліпки, браслети, жилети або нашивки, що відбивають світло фар, дозволяють водіям помітити людину з великої відстані у повній темряві. Їх можна прикріпити до рюкзака, куртки чи взуття.

Нагадаємо, на Одещині водій вантажівки збив двох військових. Сам водій пояснив, що не помітив людей на дорозі.

Одеса Одеська область ПДР поліція відео
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
