В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Правонарушитель получил наказание в виде пробационного надзора. Кроме того, он должен возместить причиненный государству ущерб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В конце апреля правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно занимался выловом рыбы на реке Когильник вблизи Татарбунар. У него изъяли 42 единицы рыбы (сазанов и карасей), которые отдали на временное хранение в специализированное предприятие, а также плавсредство, заброденный рыболовный костюм и четыре лесных сетки общей длиной 400 метров. Сумма нанесенного государству ущерба составила 215 тыс. 891 грн.

Собрав достаточно доказательств, полицейские выдвинули фигуранту обвинение в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный ущерб. Суд вынес приговор, которым признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора.

"Орудие незаконной ловли, лодка, рыбацкий костюм и отлов суд принял конфисковать в доход государства", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай. За совершенное ему грозит до трех лет ограничение свободы.