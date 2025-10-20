11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
20 октября 2025, 13:59

В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн

20 октября 2025, 13:59
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Правонарушитель получил наказание в виде пробационного надзора. Кроме того, он должен возместить причиненный государству ущерб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В конце апреля правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно занимался выловом рыбы на реке Когильник вблизи Татарбунар. У него изъяли 42 единицы рыбы (сазанов и карасей), которые отдали на временное хранение в специализированное предприятие, а также плавсредство, заброденный рыболовный костюм и четыре лесных сетки общей длиной 400 метров. Сумма нанесенного государству ущерба составила 215 тыс. 891 грн.

Собрав достаточно доказательств, полицейские выдвинули фигуранту обвинение в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный ущерб. Суд вынес приговор, которым признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора.

"Орудие незаконной ловли, лодка, рыбацкий костюм и отлов суд принял конфисковать в доход государства", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай. За совершенное ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Одесская область браконьеры рыба суд фото приговор
