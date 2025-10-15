11:30  15 октября
15 октября 2025, 12:53

В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте

15 октября 2025, 12:53
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полицейские начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 44-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

К сожалению, потерпевшая от полученных травм погибла.

Водителя проверили на состояние опьянения, по результату он трезв.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

Одесская область смертельное ДТП ДТП полиция женщина
