В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте

Полицейские начали уголовное производство по факту смертельного ДТП в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 44-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

К сожалению, потерпевшая от полученных травм погибла.

Водителя проверили на состояние опьянения, по результату он трезв.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

