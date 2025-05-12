В Одесской области полицейские задержали мужчину, который обокрал кладбище

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

На днях в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на одном из кладбищ Любашевской поселковой общины кто-то обокрал могилы умерших. Полицейские задокументировали 19 фактов краж металлических мемориальных табличек, закрепленных на памятниках, и некоторых элементов из металлических ограждений.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 20-летний безработный житель соседнего села. Мужчина объяснил, что подыскивал изделия из цветного металла, чтобы сдать их в пункт приема металлолома и заработать денег. Часть похищенного злоумышленник успел реализовать, а часть полицейские изъяли.

Теперь злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские обнаружили правонарушителей, запустивших фейерверки в Одессе во время воздушной тревоги.