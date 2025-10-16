12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 12:39

В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей

16 жовтня 2025, 12:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одеські поліцейські викрили листоношу у привласненні пенсійних виплат

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До правоохоронців звернулося подружжя пенсіонерів, 76-річна жінка та її 85-річний чоловік, які нещодавно повернулися до України після тривалої поїздки за кордон. У Пенсійному фонді вони дізналися, що нібито отримували грошові виплати, хоча насправді цього не було.

Поліцейські встановили, що до події причетна колишня працівниця пошти. 46-річна одеситка, яка працювала листоношею в одному з поштових відділень у Київському районі міста, мала доставляти пенсії подружжю додому.

"Вона знала, що літня пара поїхала за кордон. Скориставшись цим, жінка сама підписувалася за пенсіонерів у відомостях, подавала документи до бухгалтерії і забирала пенсійні гроші собі", –.

Таким чином зловмисниця привласнила понад 53 тисячі гривень, ввірених їй поштовою установою, які мали б отримати потерпілі.

За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав кладовище. Правоохоронці задокументували 19 фактів крадіжок металевих меморіальних табличок, які були закріплені на пам’ятниках, та деяких елементів із металевих огорож.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса поліція пенсія пенсіонери поштарка
В Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії
16 жовтня 2025, 11:56
Одесу тимчасово очолив Коваль: що відомо про нового в.о. мера
16 жовтня 2025, 11:29
На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці
15 жовтня 2025, 12:53
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
16 жовтня 2025, 13:33
Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
16 жовтня 2025, 13:29
На Дніпропетровщині чоловік коригував удари росіян по аеропорту
16 жовтня 2025, 13:15
Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей
16 жовтня 2025, 12:55
Під Києвом шахраї продали будинок футболіста
16 жовтня 2025, 12:45
На Сумщині прикордонники знищили 16 російських безпілотників
16 жовтня 2025, 12:31
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
16 жовтня 2025, 12:17
В Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії
16 жовтня 2025, 11:56
Одесу тимчасово очолив Коваль: що відомо про нового в.о. мера
16 жовтня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »