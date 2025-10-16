В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До правоохоронців звернулося подружжя пенсіонерів, 76-річна жінка та її 85-річний чоловік, які нещодавно повернулися до України після тривалої поїздки за кордон. У Пенсійному фонді вони дізналися, що нібито отримували грошові виплати, хоча насправді цього не було.

Поліцейські встановили, що до події причетна колишня працівниця пошти. 46-річна одеситка, яка працювала листоношею в одному з поштових відділень у Київському районі міста, мала доставляти пенсії подружжю додому.

"Вона знала, що літня пара поїхала за кордон. Скориставшись цим, жінка сама підписувалася за пенсіонерів у відомостях, подавала документи до бухгалтерії і забирала пенсійні гроші собі", –.

Таким чином зловмисниця привласнила понад 53 тисячі гривень, ввірених їй поштовою установою, які мали б отримати потерпілі.

За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

