09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
16 октября 2025, 11:56

В Одессе пытались продать редкий артефакт времен Римской Империи

16 октября 2025, 11:56
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Злоумышленник выставил на аукционе редкий артефакт ІІ-ІІІ века и пытался выторговать за него 40 тыс. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Разоблачить незаконную сделку правоохранителям удалось во взаимодействии со специалистами Национального музея истории Украины. Представители заведения на одном из сайтов для коллекционеров отследили объявление о продаже накладки, принадлежащей предметам воинской легионерской культуры времен поздней Римской Империи.

"Подобные находки на территории Украины чрезвычайно редки, в государственной части музейного фонда Украины они отсутствуют вообще", – говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства продавца правоохранители изъяли указанную "Накладку Рим", три монеты под названием "Гордиан ІІІ" и 19 наконечников для стрел.

Фигуранту грозит уголовная ответственность.

Напомним, в прошлом году на границе задержали украинца, пытавшегося тайно вывезти в Румынию старинные книги. Коллекция книг на венгерском языке была опубликована в период с 1868 по 1927 годы.

Одесса Одесская область артефакты полиция ценные вещи
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
