В Одессе пытались продать редкий артефакт времен Римской Империи

фото: Национальная полиция

Злоумышленник выставил на аукционе редкий артефакт ІІ-ІІІ века и пытался выторговать за него 40 тыс. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Разоблачить незаконную сделку правоохранителям удалось во взаимодействии со специалистами Национального музея истории Украины. Представители заведения на одном из сайтов для коллекционеров отследили объявление о продаже накладки, принадлежащей предметам воинской легионерской культуры времен поздней Римской Империи.

"Подобные находки на территории Украины чрезвычайно редки, в государственной части музейного фонда Украины они отсутствуют вообще", – говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства продавца правоохранители изъяли указанную "Накладку Рим", три монеты под названием "Гордиан ІІІ" и 19 наконечников для стрел.

Фигуранту грозит уголовная ответственность.

Напомним, в прошлом году на границе задержали украинца, пытавшегося тайно вывезти в Румынию старинные книги. Коллекция книг на венгерском языке была опубликована в период с 1868 по 1927 годы.