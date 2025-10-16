В Одессе пытались продать редкий артефакт времен Римской Империи
Злоумышленник выставил на аукционе редкий артефакт ІІ-ІІІ века и пытался выторговать за него 40 тыс. грн.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Разоблачить незаконную сделку правоохранителям удалось во взаимодействии со специалистами Национального музея истории Украины. Представители заведения на одном из сайтов для коллекционеров отследили объявление о продаже накладки, принадлежащей предметам воинской легионерской культуры времен поздней Римской Империи.
"Подобные находки на территории Украины чрезвычайно редки, в государственной части музейного фонда Украины они отсутствуют вообще", – говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства продавца правоохранители изъяли указанную "Накладку Рим", три монеты под названием "Гордиан ІІІ" и 19 наконечников для стрел.
Фигуранту грозит уголовная ответственность.
Напомним, в прошлом году на границе задержали украинца, пытавшегося тайно вывезти в Румынию старинные книги. Коллекция книг на венгерском языке была опубликована в период с 1868 по 1927 годы.