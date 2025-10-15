18:30  15 жовтня
15 жовтня 2025, 18:11

Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи

15 жовтня 2025, 18:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Журналісти вважають підробкою копію російського закордонного паспорта Труханова з матеріалів СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування The Insider.

За даними журналістів видання, з номера документа випливає, що його було нібито видано у 2010 році, а не 2015-му, росіянці на ім'я Тетяна. Крім того, на опублікованій СБУ світлині документа ім'я "Геннадій" написане з однією буквою n, замість двох.

"З номера документа випливає, що його було видано 2 листопада 2010 року (а зовсім не в грудні 2015-го) – і справді, паспорт із таким номером було видано цього дня, але зовсім іншій людині – росіянці на ім'я Тетяна, яка потім успішно подорожувала з цим паспортом. Автори підробки забули навіть, що ім'я "Геннадій" латинськими літерами теж транслітерується з двома n", – йдеться в матеріалі The Insider.

Згідно з даними перетинів кордону, після початку війни у ​​2014 році Труханов не бував у РФ, принаймні під своїм ім'ям. Журналісти також не знайшли даних про наявність у нього актуального закордонного паспорта Росії.

Раніше ми повідомляли про те, що мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

